Dacă cererea lui de liberare provizorie sub control judiciar va trece și de Tribunal

Pocora ar putea părăsi arestul

Magistrații de la Judecătoria Constanța au admis cererea de liberare provizorie sub control judiciar înaintată de Valentin Pocora, cel care a fost arestat, în urmă cu aproximativ două săptămâni pentru că ar fi implicat în afaceri ilegale cu tutun, la Kogălniceanu. Decizia magistraților de la Judecătorie nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Tribunalul Constanța. Dacă și instanța amintită va fi de acord cu decizia Judecătoriei, Pocora va putea părăsi arestul. Potrivit anchetatorilor, la data de 9 martie 2010, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța au efectuat o percheziție în incinta fermei de animale Punct URS, prilej cu care, într-o construcție din tablă, au fost găsite169 cutii de carton (baloturi) cu resturi vegetale de tutun - tocat și netocat, hârtie pentru țigarete, 107 legături a 1.000 bucăți fiecare - banderole de marcaj având inscripționat „Republica Moldova” nr. AT 4/2007 și AT 3/2005 (acciză tutun), toate fără documente justificative de proveniență, în scopul producerii și comercializării de țigarete în mod ilegal, ascunzându-se sursa impozabilă și taxabilă în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul consolidat al statului. În urma cercetărilor s-a stabilit că fabrica ilegală ar aparține lui Pocora și omului de afaceri Gheorghe Enache, pentru care judecătorii au respins propunerea de arestare preventivă, luând doar decizia obligării de a nu părăsi localitatea.