Poc-poc şi la răcoare! Dacă vindeţi petarde, puteţi ajunge la închisoare

Poc-poc și la răcoare! Dacă vindeți petarde, puteți ajunge la închisoare

Mai sunt doar câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă și deja în cartierele constănțene s-au făcut auzite pocnitorile și petardele, semn că amatorii de „bubuitoare” au început să-și facă încălzirea. Însă și polițiștii constănțeni își fac „încălzirea”, depistând persoanele care dețin, depozitează, transportă sau folosesc articole pirotehnice în mod ilegal.Polițiștii constănțeni au efectuat deja peste 40 de controale și au executat nouă acțiuni. Au fost ridicate, în vederea confiscării, peste 250 de kilograme de obiecte pirotehnice din categoriile I și II, în valoare de peste 6.500 de lei. Opt persoane sunt cercetate pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul produselor pirotehnice. Polițiștii avertizează atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice cu privire la achiziționarea, deținerea, depozitarea, transportarea și folosirea articolelor pirotehnice în condițiile legii. Potrivit legii, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să dețină și să comercializeze articole pirotehnice. Persoanele fizice nu au voie să dețină ori să comercializeze articole pirotehnice, cu excepția celor de distracție, foarte mici, cu masă maximă de amestec pirotehnic de trei grame. „Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an. Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an”, a declarat Bogdan Păduraru, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.„Foc de artificii”De la începutul lunii noiembrie și până în ianuarie 2012, polițiștii constănțeni desfășoară acțiunea „Foc de artificii”, în cadrul căreia ofițerii Serviciului Arme Explozivi Substanțe Periculoase verifică legalitatea efectuării operațiunilor cu obiecte pirotehnice, atât de către persoanele fizice cât și de cele juridice. Acțiunea are ca scop creșterea siguranței cetățenilor, dar și prevenirea și combaterea evenimentelor generate de nerespectarea prevederilor legale ce reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice si juridice în această perioadă.Ce artificii avem voie să folosimObiectele pirotehnice din categoria I, adică cele pe care are voie să le folosească sau să le comercializeze oricine, sunt focurile bengale, chibriturile bengale, bețișoarele bengale, pocnitorile de Crăciun, jerbele, granule scânteietoare, chibriturile detonante, pocnitorile pentru petreceri, șerpii, scânteile, pocnitorile cu confeti, bobițele explozive. Conform prevederilor legii, articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 și P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni. Trebuie să știți că este interzisă folosirea acestora între orele 24 - 6, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării locale; la o distanță mai mică de 50 de metri de construcții, de locuințe cu până la patru niveluri și la mai puțin de 100 de metri față de cele cu peste patru niveluri; la o distanță mai mică de 500 de metri de instalații electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalații de gaze; la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre; pe drumurile publice deschise circulației rutiere și în spații deschise cu aglomerări de persoane; la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri.