Plicuri cu etnobotanice, vândute la „promoţie“

In Inel 2, Marinaru, Marvimex, Cora, Cet, mai e cel putin o scarba, tatuat pe gat, pe maini, o piticanie blonda, implicat si intr-un accident de unde a fugit si a abandonat masina. Are un jeg de Hyundai in 2 usi, negru. A mai avut un Peugeot in 3 usi cu care a lovit un Mercedes si a fugit, un Seat bulgaresc, un Fiat in 3 usi bulgaresc, acum e cu ligheanul de Hyundai. Omul vinde cu tupeu direct pe strada, la colturi de bloc, parcari. Tot speram sa ne scape cineva de aceasta pacoste. Se sesizeaza cineva ? I-l inchide cineva ? Acum ca s-a incalzit afara si-a relansat afacerile, e tot mai usor de gasit la treaba.