Plângere penală pentru terorism împotriva lui Pleşiţă şi a cinci foşti diplomaţi

Plângere penală pentru terorism împotriva lui Pleșiță și a cinci foști diplomați

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a anunțat, ieri, că a depus la Parchetul General o sesizare penală privind fapte de terorism săvârșite de către generalul de Securitate Nicolae Pleșiță, respectiv de către cinci foști diplomați ai Ambasadei Republicii Socialiste România la Bonn. Este vorba despre Dan Mihoc, Constantin Ciobanu, Ion Constantin, Ioan Lupu și Ion Grecu. Potrivit IICCR, faptele la care face trimitere sesizarea penală, săvârșite în principal prin acte teroriste, au urmărit lichidarea fizică a unora dintre opozanții regimului comunist, precum și să provoace teamă și panică în rândul celorlalți contestatari sau potențiali contestatari ai acestui regim. Faptele săvârșite constau în infracțiunile de: omor deosebit de grav, tentativă la omor deosebit de grav, lipsirea de libertate în mod ilegal, vătămare corporală gravă, abuz în serviciu, nerespectarea regimului materiilor explozive, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni etc. Materialul probator anexat în susținerea sesizării penale constă, printre altele, în documente de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Central Intelligence Agency (CIA), STASI (fosta Securitate comunistă est-germană), AVH (Securitatea comunistă ungară), adrese oficiale, mărturii din diferite surse, articole de presă etc.