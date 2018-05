Plan pentru prioritatea în trafic. Ambulanţele, însoţite de maşini de poliţie

1

Dacă e urgenta, sa tina pornită sirena tot timpul!

Ca sofer, deranjează un singur lucru: unii conducători de ambulanțe pornesc sirena si girofarurile cu cateva secunde înainte de a trece prin intersecții. Ei trebuie sa inteleaga ca 1-2 secunde nu sunt suficiente pentru a reuși să ne dam seama de unde se aude sunetul in conditiile in care la randul nostru suntem in mers. Cu toata bunăvoința de a le acorda prioritate, fie ca e sau nu o urgență reală, daca vor sa treaca nestingheriți atunci sa lase sirena pornită tot timpul. Inteleg ca ii deranjează sunetul, dar sa dea o sansa si celorlalti participanți din trafic. Altfel pot trage concluzia ca au pornit sirena doar pentru a fi înregistrată de camera lor de bord. Sincer, nici nu conteaza daca se duc sau vin de la o intervenție, sau dacă urgența exista sau nu (e util sa fie disponibilă ambulanța cat de curand posibil pentru următorul caz) dar macar sa dea timp si celorlalti soferi sa le faca loc. Două secunde nu sunt suficiente in conditiile in care alti șoferi nu vor sau nu stiu sa faca loc. Trebuie să avem unde sa ne retragem, nu putem sa disparem pur si simplu din fata ambulantei. Cu respect pt munca ambulantierilor, un șofer.