Plan de amenzi la Poliţia Rutieră? "Noi nu avem niciun interes!"

1

-

Intrebarea este , de ce sunt concentrate amenzile in jurul sarbatorilor de craciun / an nou / pascale , etc ? Nu cred ca este o coincidenta ca in fiecare an sar amenzile inainte de sarbatori si ca , intr-adevar , politia rutiera e la panda pe toate strazile / stradutele. Oricum trebuie sa fi in regula cu toate actele / centura de siguranta / viteza , corect , dar strict pe subiect , de ce se iau mai mult in seama de sarbatori ?