Plachetă de excelență din partea LMP pentru tânărul militar Ștefan Ilașcu, pentru un palmares sportiv impresionant

Campionul internațional la lupte de contact Ștefan Ilașcu, în prezent elev în anul I la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” a fost premiat, joi, 19 noiembrie, pentru frumoasele performanțe obținute în competițiile sportive.„Suntem mereu atenți la performanțele camarazilor noştri şi reuşitele acestora în domeniul sportului, iar atunci când descoperim tinere talente suntem mereu mândri să vi le prezentăm. Cunoscutul luptător constănţean Ştefan Ilaşcu, de la Clubul Tai-Chi-Do-Ryu, s-a decis să-şi clădească, pe lângă cariera sportivă, şi una militară. La numai 20 de ani, Ştefan este multiplu campion național, campion european și mondial la kickboxing, iar în prezent urmează cursurile Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, fiind elev în anul I”, a afirmat cap. Dănuț Albu, președintele Ligii Militarilor Profesioniști.Joi, Liga Militarilor Profesioniști prin cap.(r) Dănuț Albu și plt.adj.pr.(r) Eugen Bida, militar erou al Armatei Române rănit în teatrul de operații Afganistan, a fost prezentă la o mică festivitate organizată pe platoul Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, cu scopul de a-l premia pe elevul SGP, Ştefan Ilaşcu, oferind acestuia o Plachetă de Excelență în semn de admirație pentru întreaga activitate sportivă şi pentru impresionantul palmares, dar şi pentru a saluta alegerea sa de a îmbrăca haina militară şi de a sluji cu devotament patria sub steagul tricolor.„Dorim să mulțumim pe această cale comandantului şcolii, comandor Nicu Chirea, precum şi domnului căpitan Marius Nazare pentru implicarea în această acțiune şi pentru organizarea exemplară a acestui eveniment.Onoare şi Patrie!”, au mai transmis reprezentanții LMP.Multiplu campion național, campion european și campion mondial la kickbox, Ștefan Ilașcu are 20 de ani și este din Constanța. Practică sportul de contact de la vârsta de 4 ani, avându-l antrenor și mentor chiar pe tatăl său, campionul Marcel Ilașcu. Ștefan a absolvit Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, este legitimat la clubul Tai Chi Do Ryu Constanța și face parte din lotul național de kickbox al României.„Am strâns multe titluri ca sportiv. De la 4 la 16 ani, am obținut titlul de multiplu campion național la juniori, vicecampion european. Nu am atins niciodată titlul de campion mondial la juniori. De la 16 ani am trecut la seniori, iar la 18 ani am reușit să câștig titlul de campion mondial la kickbox. A fost pentru mine cea mai mare realizare ca sportiv. Este până acum cea mai de sus treaptă pe care am urcat. Următoarea treaptă pentru mine este olimpiada. Dintotdeauna mi-am dorit să urmez o carieră militară și mi-a părut rău că nu am urmat un liceu militar, în locul celui sportiv, dar nu am făcut din asta o tragedie. Mi-am spus că este timp și că le pot face pe toate. Astfel, după absolvirea liceului, nu am stat pe gânduri și m-am înscris pentru soldați/gradați profesioniști. Am făcut parte din această categorie de personal aproximativ un an, iar când am avut ocazia să mă înscriu pentru cariera de maistru militar de marină, am făcut pasul firesc”, a afirmat tânărul sportiv.