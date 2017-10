Pirotehnistul din Colectiv nu ştie ce artificii a folosit. "Erau inscripţionate în bulgară!"

Pirotehnistul din Colectiv nu știe ce artificii a folosit. "Erau inscripționate în bulgară!"

Pirotehniștii care au amplasat și manevrat artificiile în Clubul Colectiv trebuia și puteau să prevadă că efectele pirotehnice au fost amplasate în condiții improprii și riscante, fără luarea măsurilor de siguranță adecvate, notează procurorii în referatul cu propunerea de arestare a lui Viorel Zaharia. Coincidență sau nu, după tragedie, în calitate de reprezentanți ai SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Daniela Niță (administrator) și Cristian Niță (director) au distrus și sustras documente ce constituie probe, pentru a împiedica cercetările procurorilor, precum și pentru a-l ajuta pe Viorel Zaharia.Din declarația pirotehnistului Viorel Zaharia reiese că acesta nici nu știa exact ce fel de artificii a instalat în Clubul Colectiv. „Nu pot preciza ce efecte pirotehnice am instalat, dar cred că erau T1. Acestea erau inscripționate în bulgară. Nu aveau nicio mențiune de utilizare în limba română”, a susținut pirotehnistul.El le-a mai spus anchetatorilor că a observat faptul că stâlpii din fața scenei, spre care erau îndreptate artificiile, erau înveliți cu un burete, dar nu a verificat ce tip de material este.„Am văzut că pe stâlpii de susținere este amplasat un burete, dar nu m-am apropiat să văd din ce material este buretele respectiv. Nu am văzut prea bine tavanul, erau doar niște stinghii din lemn. Nu am pus mâna pe buretele de pe stâlpi, nu știu din ce material era. Nu am știut că este burete, am văzut că este doar un material”, a declarat Viorel Zaharia. „Am montat artificiile în așa fel încât jetul de foc să vină spre interior și să nu atingă stâlpul de susținere. Nu am analizat din ce era alcătuit stâlpul de susținere și nici nu am remarcat buretele fonoabsorbant. Am aranjat artificiile oblic, spre interiorul scenei”, precizează pirotehnistul.Întrebat dacă artificiile erau cu foc cald sau rece, el a răspuns că erau cu foc cald, neștiind că ar exista artificii cu foc rece.Pirotehnistul Viorel Zaharia este acuzat de ucidere din culpă, iar patronii firmei care a furnizat artificiile din Clubul Colectiv sunt cercetați pentru favorizarea făptuitorului și sustragerea sau distrugerea de probe sau de înscrisuri.