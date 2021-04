Pilotul Titi Aur s-a îmbolnăvit de COVID: Nu mă simt foarte bine, nu pot respira fără mască

Pilotul Titi Aur s-a îmbolnăvit de COVID şi e internat cu o formă medie, într-un spital din Bârlad. Pilotul a povestit ceea ce a simţit când a aflat că s-a infectat cu noul coronavirus, într-o postare pe Facebook. „Încep să se schimbe un pic valorile, în cap. Nu-ţi mai doreşti milionul de euro, ci ai vrea sănătate, începi să accepţi că firmele pot funcţiona şi doar cu colegii tăi, te gândeşti dacă ai stat suficient cu familia”, spune Titi Aur, care se declară pe de altă parte impresionat de cum a fost renovat spitalul din orașul său natal și de profesionalismul medicilor și asistenților medicali de acolo. Pilotul a acceptat să ne descrie această experiență, a bolii, și îi mulțumim că a intrat în direct cu noi.







"Nu mă simt foarte bine, nu pot respira fără mască, și acum am oxigen la nas, niște tubulețe. Încerc să vorbesc puțin cu dumneavoastră, sper că nu prea mult, pentru că mă apucă tusea dacă vorbesc prea mult.







Sunt internat de joi, am fost depistat duminică, am primit tratament acasă pentru că nu aveam afectat plămânul, la toate controalele făcute duminică, dar joi am avut probleme, dificultăți cu respirația și am venit la spital.







La computerul tomograf s-a văzut că ambii plămâni sunt afectați în proporție de 30%, ceea ce înseamnă deja grav. 85% dintre pacienții COVID nu au plâmânii afectați și pot fi tratați acasă, bineînâeles, tot sub supravegherea medicului", a declarat Titi Aur.