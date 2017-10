Pilotul avionului prăbușit azi a decedat la Târgu Mureș

Sâmbătă, 02 Iulie 2016.

Pilotul avionului de mici dimensiuni care s-a prăbușit sâmbătă între localitățile brașovene Șinca și Perșani, un cetățean italian de 66 de ani, a decedat în ciuda eforturilor de a-l stabiliza, de peste 4 ore, depuse de medicii de la UPU SMURD Târgu Mureș.Citește și UN NOU ACCIDENT AVIATIC ÎN ROMÂNIA! O PERSOANĂ A MURIT CARBONIZATĂ, ALTA GRAV RĂNITĂ Comandor Ion Crețu, comandantul echipajului de pe elicopterul SMURD care a intervenit la accidentul aviatic de lângă Perșani, Brașov, a declarat sâmbătă presei că în momentul în care a ajuns la locul tragediei avionul încă fumega, că din acesta a rămas doar coada și că totul arsese.'Am fost solicitați pentru o intervenție la Ghimbav, un traumatism în urma unui accident rutier. Am fost informați prin radio despre prăbușirea avionului în zona Perșani, ne-am îndreptat acolo și am găsit avionul. Încă fumega, cu o victimă încarcerată și cea de-a doua persoană din echipaj. Am intervenit cu echipa medicală și am evacuat-o spre Târgu Mureș. Am stat destul de mult acolo, circa o oră și jumătate echipa medicală a intervenit, a fost destul de complex și grav (...). Era un avion particular, nu rămăsese decât coada din el, totul arsese și nu mi-am dat seama dacă era un avion de două sau de patru locuri. Era pilotul, cealaltă persoană era o doamnă, prietena dumnealui, era româncă", a arătat comandorul Ion Crețu.