Piloţi de elită, pe MiG-29. Aterizare de noapte, în condiţii grele! (II)

Piloți de elită, pe MiG-29. Aterizare de noapte, în condiții grele! (II)

Continuăm, astăzi, o poveste petrecută în noaptea de 18 aprilie 1991, al cărei protagonist a fost un pilot elev devenit ulterior cel mai bun pilot de acrobație din țară pe avionul MiG-29. O aterizare de noapte, în condiții grele!







La viteza de 800 km/h, instructorul locotenent-colonel Pavel Oțelea s-a adresat elevului: „Atenție! Începem exercițiul“. Pilotul Valer Iosif Mureșan, zis „Muri”, a mișcat ușor manșa pe stânga, picior stâng, înclinare 45 grade. Viraj pe stânga, apoi viraj pe dreapta, în urcare sau coborâre cu mișcări coordonate pentru a nu i se imprima avionului tendința de cabraj. A urmat un zbor în picaj și o șandelă.

La zborul în condiții meteo grele, noaptea, în nori, nu se execută acrobație.







„El va fi tătucul vostru…”

Instructorul de zbor Pavel Oțelea era de loc din Dobrogea, comuna Horia, polul frigului și al căldurii dobrogene, fapt ce l-a călit de mic copil pentru viitor, fiind admis la Liceul Militar „Dimitrie Cantemir“ de la Breaza.

În ultimul an de liceu, opțiunea elevului Oțelea de a deveni tanchist a fost schimbată de ofițerii de aviație veniți de la Boboc și care l-au convins să meargă la aviație. A zburat în primul an avionul IAK-18 pe aerodromul Boboc sub atenta instruire a maiorului Ioan Bidu, în anul II a zburat avionul L-29 pe aerodromul Alexeni cu maiorul instructor Alexandru Imre, iar în anul III, a zburat avionul MiG-15 pe Boboc cu maiorul instructor Dumitru Coroamă. Apoi s-a trezit în august 1972, după cum singur mărturisea, și căsătorit și șef de promoție.

După cursul de trecere pe avionul supersonic MiG-21, la Bacău, locotenentul Pavel Oțelea a primit repartiția ca pilot la Escadrila a III-a din Regimentul 57 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu, unde, cu pasiune și dăruire, a început pregătirea pentru a deveni viitor pilot de vânătoare pe avionul supersonic.

La început, executa conducător de zbor în serviciul de luptă permanent la aerodrom, apoi ca pilot pregătit să decoleze la interceptare. A urmat apoi cursurile Academiei Militare, după care s-a întors la Mihail Kogălniceanu pe funcția de instructor cu tragerile și lupta aeriană (ITLA) la Escadrila a I-a, moment în care primește ca zestre numele de „Tătuca“, nume sub care va fi cunoscut și după ieșirea la pensie. Numele i l-a dat chiar Gheorghe Sitaru, zis „Pisoiu”, care era comandantul de escadrilă. Le-a spus piloților:

- Eu mă ocup de comanda subunități, iar Pavel Oțelea de pregătirea voastră. De acum încolo, el va fi tătucul vostru…







„Scapi roata de bot?”

După terminarea lucrului în zonă, „Muri“ a raportat conducătorului de zbor:

- Sunt 215 terminat misiunea.

Navigatorul Mircea Luca i-a dat apoi elementele ajutătoare pentru apropierea de aerodrom:

- 215 ești la 70 km de aerodrom, intră pe ARK zero.

- Confirm ARK zero.

„Muri“ a venit la unghi calculat din linie dreaptă, iar la verticala radiofarului îndepărtat (RFI) a intrat pe capul compas de îndepărtare cunoscut, intrând în viraj cu înclinare și în coborâre.

- Sunt 215 la viraj.

A redus viteza și a scos trenul de aterizare:

- Pe direcție. Tren scos.

- Mărește cursul la 5 grade.

- Confirm!

- La orizontală. Flaps 25.

A executat viraj de axare și a intrat pe panta de aterizare luând contact cu pista. „Pisoiu“ urmărea din turn aterizarea:

- Aprob decolarea în continuare.

- Confirm!

Poate că noaptea toate pisicile sunt negre cum se mai spune prin popor. Așa a fost și atunci. La contactul dur cu pista, s-au spart cauciucurile principale, cauciucuri nou nouțe. „Muri“ a pus motorul în plin și s-a desprins. N-a sesizat nimic anormal. „Tătuca“, instructorul, a simțit ceva și, crezând că a „scăpat“ roata de bot, i-a strigat în cască:

- Ce faci? Ești pilot clasa I și scapi roata de bot?

- Eu am acționat normal, i-a răspuns „Muri“.

Pocniturile roților le-au auzit cei din jurul pistei, tehnicieni și chiar inginerul Viorel Artagea, care se afla în apropiere.







Flăcări pe pistă

Pilotul elev a băgat trenul și a făcut două viraje de 180 grade în condiții meteo grele noaptea. S-a axat și a aterizat perfect. Nu știa că sunt sparte cauciucurile. Brusc, avionul a început să tremure în rulaj. „Muri“ a reușit cu greu să manevreze palonierul pentru a menține avionul pe direcție. În cabină, surpriza a fost totală. Câteva secunde nu a scos nimeni nicio vorbă. „Tătuca“ și „Muri“ stăteau în cabine ca niște arici. În așteptare.

- Motor în stop. Lasă-l la mine.

Instructorul a preluat comenzile. Au scos parașuta de frânare și avionul a continuat să vibreze. Din turn, „Pisoiu“ a văzut flăcări pe pistă și a întrebat:

- Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?

Nu i-a răspuns nimeni. Avionul vibra din toate încheieturile. Nici instructorul, nici pilotul elev nu vedeau flăcările de sub ei. Abia când avionul s-a rotit pe pistă la 180 grade, și-au dat seama ce-i sub ei. Un butoi cu pulbere. Limbi de flăcări ieșeau de sub avion în urma frecării cu pista. După ce s-a rotit, avionul a mai rulat cam 300 de metri.

- „Muri”, sărim și fugim, i-a strigat instructorul.

Cei doi piloți au deschis cupola și au sărit rapid. „Muri“ s-a ținut de ramă și și-a dat drumul, iar „Tătuca“ a ieșit pe plan sărind de pe vârful aripii. Au sărit și au fugit pe câmp ca iepurii. După ce s-au îndepărtat suficient de avion, „Tătuca“ a scos o țigară:

- „Muri“, dă-mi un foc dacă ai!

- Nu am. Mergeți și luați direct de la roți…







Defectul ce a dus la blocarea roților

Inginerul Artagea și echipa de tehnicieni s-au dus repede la avion cu atelierul mobil de depanare pentru a-i schimba cauciucurile. Apoi l-au tras pe roți până la hangar. Tehnicul Constantin Berbec a rămas lângă avion, la hangar și, realizând ce s-a întâmplat, a urcat avionul pe cricuri. Toată noaptea a escamotat și scos roțile. Spre dimineață, a descoperit defectul ce a dus la blocarea roților și la spargerea cauciucurilor. Un defect tehnic la acționarea supapelor ce asigurau funcționarea roților. Supapele se blocau la 100 de escamotări.







Căpitan-comandor de aviație (r) Nelu ENACHE - ARPIA, Filiala Constanța