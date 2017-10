PILOT GĂSIT MORT ÎN CAZARMA UNITĂŢII

PILOT GĂSIT MORT ÎN CAZARMA UNITĂȚII

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Descoperire șocantă în județul Buzău, unde un pilot a fost găsit mort în cazarma unității. Ofițerul, în vârstă de 36 de ani, venise de câteva zile de la unitatea din Otopeni pentru o specializare. Moartea bărbatului este anchetată de procurorii militari.Prietenă bună a lui Cristian Vasilică, Roxana Ciuhulescu a lăsat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook:”Mi-e greu să scriu, să exprim durerea asta… Împreună am trăit multe momente frumoase, am zburat, am râs, am făcut echipă și acum…și acum trebuie să ne spunem adio. Aviația militară ne-a unit și ne-a făcut să vedem altfel lumea, mai frumoasă și mai veselă.Bunul meu camarad Cristian Vasilică, a zburat către cer. Dar așa sunt ei, aviatorii. Ei nu mor, ei decolează dar nu se mai întorc niciodată. Cer senin, prieten bun!”Tragedia a avut loc la Școala de Aplicație pentru forțele aeriene din localitatea Bobocu. Ofițerul, în vârstă de 36 de ani, a fost găsit fără suflare în cazarma unității. Imediat, la fața locului au sosit mai multe echipaje de criminaliști și procurori militari.Ancheta demarată de procuroriii criminaliști vizează o moarte subită din cauze naturale, ipoteză întărită și de surse medicale, care spun că militarul ar fi decedat în urma unui infarct, scrie libertatea.ro