PILOT DE OFF ROAD, CAMPION NAȚIONAL, RĂPUS TRAGIC în timpul etapei naționale. Premierea de duminică, SUSPENDATĂ!

Pilotul de off road, fost campion național, Adrian Cernea, a murit, sâmbătă, 19 iunie, în timpul unei etape naționale de off road, Trofeul Dacii Liberi, care are loc la Slănic Moldova.„Cu durere în suflet anunțăm faptul că pilotul de off road, fost campion național, Adrian Cernea, a decedat astăzi, în timpul unei etape naționale de off road, care are loc la Slănic Moldova.Echipajul format din Adrian Cernea și copilotul Alex Tache urma să traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecuseră fără probleme moment în care au fost surprinși de o viitură. Mașina de concurs a fost luată de ape. Copilotul a fost salvat, însă Adrian Cernea a rămas blocat în mașina luată de ape, conform Comisiei Naționale de Off Road.Concursul a fost întrerupt imediat și în încercarea de salvare a acestuia, s-a intervenit atât cu echipaje de off road, care erau prezente la fața locului, cât și cu echipaje ISU. Din păcate, trupul său a fost găsit fără suflare câteva sute de metri mai jos.Încă din momentul în care a primit primele informații privind dispariția lui Adrian Cernea în ape, Biroul Executiv al Federației Române de Automobilism Sportiv s-a întrunit de urgență și a deschis o anchetă pentru a vedea în ce circumstanțe s-a produs tragedia”, au transmis organizatorii Campionatului Național de Off-Road.În urma evenimentului petrecut în decursul desfăşurării etapei de Campionat Naţional, Trofeul Dacii Liberi, care a dus la decesul concurentului Adrian Cernea, Comisia Naţională de Off Road a dispus suspendarea temporară a arbitrajului pentru ziua a doua de trophy a etapei, urmând să revină ulterior cu o decizie în acest sens.În consecinţă festivitatea de premiere nu mai are loc duminică, 20 iunie, urmând ca ea să fie organizată succesiv hotărârii luate în Cadrul Comisiei Naţionale de Off Road.