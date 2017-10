Pietonii spulberaţi pe zebră, în topul accidentelor grave în municipiul Constanţa

Pietonii spulberați pe zebră, în topul accidentelor grave în municipiul Constanța

Luni dimineață, un bătrân a fost spulberat pe trecerea de pietoni de un șofer beat chiar în centrul Constanței. Victima nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Spre seară, în aceeași zi, un băiat în vârstă de 14 ani a fost lovit de un autoturism BMW pe trecerea de pietoni de pe strada Traian, în zona Casei Albe. Andrei C. a fost grav rănit, fiind transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Ieri, în jurul prânzului, un alt copil, de 11 ani, a fost acroșat tot pe o trecere de pietoni, pe b-dul Soveja. Din fericire, Alexandru C. a fost rănit ușor. Aceste evenimentele rutiere atrag atenția asupra unui lucru cât se poate de grav – trecerile de pietoni reprezintă un adevărat pericol. Potrivit polițiștilor rutieri, neacordarea de prioritate pietonilor este în topul cauzelor producerii accidentelor rutiere în municipiul și județul Constanța. Astfel, în 2009, numai în municipiul Constanța, polițiștii au reținut aproape 500 de permise de conducere pentru că șoferii nu au acordat prioritate de trecere pietonilor. „Neacordarea de prioritate pietonilor se află în topul cauzelor generatoare de accidente rutiere. Pe primul loc se află indisciplina pietonală, cei care traversează prin loc nepermis, după care urmează neacordarea de prioritate autoturismelor și neacordarea de prioritate pietonilor. Din această cauză, și anul trecut, și anul acesta am făcut nu-meroase acțiuni în stradă pe această temă. Rezultatele se văd în numărul mare de permise reținute”, ne-a declarat inspectorul Ciprian Sobaru, șeful Poliției Rutiere pe municipiul Constanța.