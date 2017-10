Pietoni spulberaţi de o maşină: Şase persoane rănite

Pietoni spulberați de o mașină: Șase persoane rănite

Ştire online publicată Duminică, 25 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Doi pietoni au fost loviți în plin de o mașină scăpată de sub control. Accidentul a avut loc în apropierea unui centru comercial din Capitală, din zona Văcărești. Per total, șase persoane au fost rănite.După ce a intrat pe trotuar, mașina s-a izbit de un copac.Șoferința are în jur de 30 de ani. Alături de ea în mașină se mai afla o persoană.Dintre cele șase persoane, una este în stare critică, în comă. iar altă în stare gravă. Celelalte persoane au suferit răni ușoare, întrucât au reușit să se ferească de mașina care se îndrepta către ei. Inclusiv tânăra care conducea mașina a avut nevoie de îngrijiri medicale.Din primele informații, șoferița a pierdut controlului volanului și a întrat într-un grup de oameni care așteptau autobuzul într-o stație RATB.Șoferița încă nu își explică ce s-a întâmplat. Aceasta a afirmat că avea viteză și că la un moment dat a văzut cum mașina fuge și nu a mai avut cum să o controleze, parcă ar fi alunecat.Chiar dacă în zonă, pe Calea Văcărești, sunt două benzi de ciruclație, șoferița a preferat să circule pe linia de tramvai.În acest moment polițiștii nu au o explicație despre modul în care mașina a ajuns să lovească în plin acele persoane.Traficul nu era aglomerat în momentul producerii accidentului rutier.