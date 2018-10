Pieton lovit de o mașină, chiar pe trecerea de pietoni

La data de 17 octombrie a.c, in jurul orei 20.30, un bărbat, în vârstă de 49 de ani, a condus un autoturism pe DN 39, dinspre Eforie către Constanta, iar in dreptul trecerii de pietoni din fata școlii generale din localitatea Agigea a surprins și accidentat ușor un bărbat, in varsta de 47 de ani, care se angajase în traversarea străzii pe marcajul pietonal.