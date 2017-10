Pieton lovit cu toporul de un şofer, chiar pe trecerea de pietoni

1

INCIDENTUL ESTE RELATAT GRESIT

Eu am fost martor al acelui incident si tin sa va spun ca masina respectiva a oprit un pic fortat ca noi pietonii sa trecem, neplacut , dar se intampla. In schimb , un domn,ce se afla in rand cu noi pietonii, a inceput sa-l injure pe sofer, a dat cu pumnul in masina si cand soferul a deschis geamul,l-a apucat de haine. In momentul urmator persoana care era in dreapta, a iesit cu o toporisca in mana, l-a lovit pe acel domn nervos cu partea lemnoasa undeva sub genunchi iar soferul a coborat si el dandu-i o palma. Sincer am crezut ca e o cearta intre barbati,m-ai prost crescuti. Am obsevat ca dna de langa el a filmat toata scena, in loc sa incerce sa aplaneze conflictul in vreun fel. Iar dupa ce soferul s-a suit in masina cu persoana din dreapta a sunat la politie.Totul s-a petrecut rapid, domnul care ulterior era nervos acum era doar umilit, fara semne vizibile in asteptarea salvarii si a politiei. Sunt indignat deoarece la redactii diferite este acelasi articol si contine acelasi lant de evenimente, mai mult, unde am indraznit sa comentez referitor la ce am vazut, mai exact la http://www.replicaonline.ro/scene-incredibile-in-constanta-un-pieton-lovit-cu-toporul-pe-trecere-307232/ si http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/eveniment/pieton-lovit-cu-toporul-in-cap-pe-o-trecere-de-pietoni-in-constanta-judecatorii-au-dictat-60-de-zile-de-arest-623070.html , comentariul meu dupa ce imediat a fost asaltat cu injuraturi de catre un alt "martor",am sesizat ca nu mai exista . Oare CUGET LIBER imi va da dreptul sa ma exprim cu privire la acest articol sau nu?! Va multumesc si sper sa nu fi suparat pe nimeni pt ce am vazut...:)