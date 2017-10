Pieton în Constanţa, o misiune imposibilă

Sinucidere, curaj sau contravenție?

Pieton în Constanța, o misiune imposibilă

Traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni a reprezentat una dintre principalele cauze pentru producerea de accidente rutiere în Constanța. De cele mai multe ori, impactul dintre un autovehicul și un om se soldează cu consecințe grave, victimele fiind ucise sau rănite. Ca să vă faceți idee despre ce înseamnă un astfel de accident, trebuie să știți ca o persoană lovită de un autoturism care circulă legal cu 50 km/h are doar 50% șanse să supraviețuiască, iar dacă mai respiră va rămâne cu siguranță cu sechele grave. La o viteză a mașinii de 80 km/h, pietonul nu are nici cea mai mică șansă să scape cu viață. La viteze de peste 100 km/h se vorbește deja despre dezintegrarea victimei. Cu toate acestea, pietonii constănțeni par să nu dea prea mare atenție pericolului care îi pândește, preferând să facă slalom printre mașinile aflate în trafic din comoditate, grabă sau nevoie (vezi trotuarele impracticabile din cauza mașinilor și a teraselor). Astfel, numai în primele șase luni ale anului, aproape 17.000 de constănțeni au fost amendați de polițiștii de la rutieră pentru că au traversat strada prin loc nepermis. „Pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roșie a semaforului destinat acestora, sau nerespectării altor obligații stabilite de normele rutiere, poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condițiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulația prin acel sector”, spune Codul Rutier. Nu puține au fost cazurile în care pietonul accidentat, după ce că s-a ales cu răni serioase, a fost nevoit să plătească și despăgubiri șoferului care l-a călcat pentru că i-a avariat mașina. Însă, ceea ce trebuie să știe, dar mulți pietoni par să nu aibă habar, este că nici traversarea drumului pe la trecerea de pietoni nu îi absolvă de orice vină dacă sunt loviți de mașini. Potrivit Codului Rutier, pietonul are obligația să se asigure înainte de a se angaja în traversarea drumului prin locul special amenajat. „Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localități, pe la colțul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic” – Codul Rutier. Iar aici Poliția Rutieră Constanța trage un semnal de alarmă. „Se pare că nimeni nu știe sau nu ia în seamă faptul că pietonul are responsabilitate și pe trecerea de pietoni. El este obligat să se asigure înainte să se angajeze în traversarea drumului. Codul Rutier specifică acest lucru în mod clar. Pietonul nu se poate arunca pur și simplu pe trecere, fără să se uite în stânga și în dreapta, pentru că acolo nu i se poate întâmpla nimic. Nu este așa. De foarte multe ori, și pietonul are o parte din culpă, deși a fost accidentat pe trecerea de pietoni. Într-adevăr, șoferul va fi tras la răspundere pentru neacordare de prioritate, dar se reține și o parte de vină pietonului. La fel ca și cu traversarea pe la colțul străzii. Legea le permite să treacă pe acolo în cazul în care nu există locuri special amenajate sau semafoare, însă nu au și prioritate. Trebuie să se asigure”, ne-a declarat comisarul Tudorel Dogaru. Însă, Constanța nu are o mare problemă cu pietonii care traversează neregulamentar, cât are cu cei care circulă, tot neregulamentar, pe stradă. Și nu din vina lor, ci a municipalității și a șoferilor care au transformat trotuarele în parcări. Dacă șoferii au ca scuză că nu există parcări în oraș, autoritățile nu au de partea lor decât nepăsarea. Sunt zeci de străzi intens circulate în municipiul Constanța care, ziua în amiaza mare, nu mai au trotuare. Nu pentru că nu ar exista fizic, ci pentru că sunt ocupate. Cu mașini sau cu terase. Primăria, principalul vinovat, pare să nu dea doi bani pe această problemă. Într-adevăr, există lucruri mai importante (Samba, avioane, mașini de epocă, bărcuțe pe apă, modă, parașutism, bineînțeles toate în Mamaia), așa că parcările sau trotuarele din Constanța mai pot aștepta câțiva ani. Mai nou, copiind din moda altor orașe (care au însă o cu totul altă infrastructură), Primăria a scos pe trotuarele necucerite încă de roțile mașinilor terase și cafenele. Nu că ar fi ceva rău, dar în condițiile în care pietonii, constănțenii, sunt nevoiți să circule pe partea carosabilului pentru că altfel nu au loc, nu mi se pare normal. Mai citez o dată din Codul Rutier, măcar așa de ciudă, că Legea zice ceva și deștepții care ne conduc își bat joc de ea: „Este interzisă ocuparea tro-tuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor trebuie să fie de cel puțin un metru”.