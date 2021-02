Piesele „de platină” ale mașinilor, noua obsesie a hoților: catalizatoarele!

Anul 2020 a adus, însă, schimbări. Pandemia a convins mulți români să se întoarcă acasă și, trebuie să recunoaștem, nu tocmai pe cei care aveau slujbe stabile și onorabile peste hotare! Odată cu acești cetățeni, au revenit pe meleagurile noastre și … bătăile de cap. Doar că, de data aceasta, în cazul furturilor de componente auto, de exemplu, sunt vizate piese mai scumpe, aflate la căutare: catalizatoarele.





Catalizatorul este o piesă componentă a sistemului de evacuare, care filtrează gazele nocive de la motor. Potrivit specialiștilor, acesta este format dintr-un „fagure” ceramic, tratat cu metale speciale, care acționează împotriva gazelor. De fapt, ce îi „tentează” pe hoți la această piesă auto este faptul că este extrem de scumpă pentru buzunarele românilor, prețul unui catalizator putând să ajungă până la 1.000 de euro. Pe piața second hand, aceste piese sunt căutate deja, mediul online fiind plin de afaceri de tipul „reciclare catalizatoare”, iar potențialii clienți sunt anunțați că plata se face în euro!



Totodată, este tentantă și ideea că vor găsi să valorifice cele câteva grame de platină sau rodiu pe care le conține fiecare catalizator. „Un catalizator conține în jur de 3 – 7 grame de platină, dar și 0,5 grame de paladiu sau mai puțin rodiu. La camioane, de exemplu, catalizatoarele pot să aibă și 15 grame de platină. În prezent, având în vedere normele privind poluarea, toate autoturismele trebuie să aibă catalizatoare”, au explicat specialiștii.



Cum se fură de sub mașină





Procedeul de sustragere nu este unul simplu. Potrivit oamenilor legii, de obicei, hoții lucrează în echipă: unul stă de pază, unul sau doi se bagă sub mașina ridicată pe cric și taie țeava de eșapament. Furtul poate să dureze câteva minute bune, ba chiar este nevoie și de ustensile care fac gălăgie. Tocmai de aceea, „operațiunile” au loc noaptea târziu și în zone slab luminate și puțin circulate. Iar faptul că în municipiul Constanța camerele de supraveghere video pot fi numărate pe degete și de obicei aparțin privaților, fiind îndreptate spre proprietățile lor, nu spre parcări sau domeniul public, „lucrează” în avantajul hoților.







Crește numărul plângerilor la Poliție





Bogdan L. este unul dintre constănțenii care a avut neplăcuta surpriză să constate că mașina lui a fost ținta hoților de catalizatoare. „Am fost plecat din țară și am lăsat mașina parcată, în apropierea blocului. La întoarcere, am fost cu ea la service pentru verificări, ținând cont că o perioadă nu s-a circulat cu ea. La service am constatat că țeava de eșapament era tăiată în două chiar trei locuri. Încercaseră să fure catalizatorul, dar nu au reușit. Ori i-a surprins cineva, ori nu au avut poziția bună să termine «lucrarea»”, a relatat constănțeanul.





Alți locuitori nu au fost la fel de norocoși. De exemplu, în noaptea de 15 februarie, trei indivizi, cu vârste între 20 și 34 de ani, au fost surprinși, în jur de 3.00 noaptea, în timp ce furau catalizatorul unei mașini.





„Unul dintre inculpaţi a asigurat locul comiterii infracțiunii, de pe trotuarul opus locului unde cel de-al doilea inculpat a ridicat, folosind un cric, autoturismul, pentru a facilita pătrunderea celui de-al treilea inculpat sub autoturism, pentru ca acesta din urmă să taie cu ajutorul unui flex țeava de eșapament, în vederea sustragerii catalizatorului, activitate întreruptă de organele de poliție sosite la fața locului”, au arătat procurorii.





Acum două zile, o mașină de Poștă, de la unitatea de la gară a căzut victimă altor hoți. De la începutul anului cinci dosare privind furtul de catalizatoare au ajuns în atenția Poliției municipiului Constanța.





În anii trecuți, furturile de componente auto dădeau mari bătăi de cap locuitorilor Constanței și polițiștilor. Nu trecea zi în care oamenii legii să nu fie sesizați – măcar la stadiul informativ, dacă nu cu plângere penală oficială! – de furtul unor oglinzi retrovizoare sau a unor jante. La un moment dat, era o minune dacă locuitorii de pe străduțele înguste din Tomis Nord nu rămâneau fără oglinzile retrovizoare! În timp, aceste furturi au scăzut într-atât încât, la finele lui 2019, polițiștii constănțeni chiar aduceau în discuție faptul că în câțiva ani furturile din autoturisme și cele din buzunare vor dispărea de tot.