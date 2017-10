Piaţa neagră a armelor din Constanţa, aprovizionată din Bulgaria

Piața neagră a armelor din Constanța, aprovizionată din Bulgaria

Înmatricularea mașinilor în Bulgaria, ce a luat amploare în ultimii ani, nu este singurul fenomen legat de țara vecină care dă bătăi de cap polițiștilor. Bulgaria este și principala furnizoare de arme neletale pentru piața neagră din Constanța.Pentru a deține o armă neletală, constăn-țenii trebuie să urmeze o anumită procedură. Nu este greoaie, spun oamenii legii, nici de durată, dar presupune câteva drumuri: efectuarea unui examen medical, obținerea unui aviz psihologic, un cazier judiciar curat și o autorizație de cumpărare de la Poliție. În țara vecină, însă, nu le sunt pretinse niciunul dintre aceste documente.În plus, un alt motiv pentru care constănțenii își îndreaptă atenția către magazinele de specialitate din țara vecină este reprezentat de preț. Dacă în unitățile de la noi, prețul unui pistol cu bile de cauciuc variază între 1.200 lei și 2.500 de lei, în funcție de model, la vecini scade la mai puțin de jumătate.Comisarul șef Nicolae Barbu, adjunctul șefului Serviciului de Arme, Explozibil și Substanțe Toxice (AEST), din cadrul Poliției Constanța, ne-a declarat că în Constanța nu se poate vorbi de o „piață neagră” propriu-zisă a armelor. „Cazurile de vânzări de arme între constănțeni sunt sporadice și depistate în scurt timp. În schimb, își achiziționează arme cu bile de cauciuc sau cu aer comprimat de pe piața din Bulgaria, unde nu li se cere niciun document pentru deținere. Apoi, având în vedere că și controlul la graniță nu mai este atât de strict, le introduc în țară”, a arătat polițistul.Fenomenul este ținut sub control, susțin oamenii legii. „Am încercat să găsim cât mai multe dintre aceste arme introduse ilegal și am organizat acțiuni în acest sens. O bună parte au fost găsite, altele încă le mai căutăm”, a adăugat comisarul șef.Persoanele care au fost depistate cu arme neletale aduse din țara vecină s-au ales cu dosar penal, riscând să petreacă și câțiva ani după gratii, dar și cu arma confiscată. „Pentru a nu fi probleme, cel mai bine este ca în preala-bil achiziționării armei, să vină la serviciul nostru, să obțină actele necesare, după care poate cumpăra arma din ce țară dorește, bineînțeles, respectând și cerin-țele respectivului stat”, a adăugat cms. șef Nicolae Barbu.Cine își cumpără arme?Pe de altă parte, polițistul a subliniat că, la nivelul județului Constanța, majo-ritatea deținătorilor de arme neletale sunt persoane care au avut de suferit. „În Constanța, deținerea unei arme nu este o modă, precum cea a mașinilor tunate. Cei care depun solicitări doresc să le achiziționeze fie pentru că li s-a spart casa, fie pentru că au fost victime ale infracțiunilor cu violență. Nu sunt tineri teribiliști. De altfel, prin verificările pe care le facem, periodic, încercăm să ținem fenomenul sub control. Confiscăm armele dacă sunt folosite în mod necorespunzător sau dacă nu sunt păstrate în condiții adecvate”, a adăugat cms. șef Nicolae Barbu.La nivelul Constanței sunt aproximativ 5.000 de deținători de arme, letale și neletale.