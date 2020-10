Piața ilegală a „etnobotanicelor” se diversifică: anestezice folosite ca droguri!

„Este necesară o mai bună înțelegere a disponibilității, atât a substanțelor necontrolate, cât și a celor mai puțin întâlnite, precum și a impactului lor asupra sănătății publice. Aceste substanțe sunt adesea insuficient monitorizate, dar există dovezi care sugerează că pot constitui o problemă din ce în ce mai mare, după cum o arată, de exemplu, creșterea cantităților capturate de ketamină, de GHB (gamahidroxibutirat), LSD (dietilamida acidului lisergic). În plus, unele țări au menționat îngrijorări cu privire la consumul de substanțe precum protoxidul de azot (N2O, gaz ilariant). De asemenea, benzodiazepinele necontrolate și cele noi, obținute online sau de pe piața mai convențională a drogurilor ilegale, reprezintă un motiv de îngrijorare din ce în ce mai mare. Etizolamul, de exemplu, care în majoritatea țărilor nu este un medicament autorizat, pare a fi disponibil în mod obișnuit pe piețele drogurilor din unele țări și a fost asociat cu creșterea numărului de decese induse de droguri în rândul persoanelor care consumă opioide”, au arătat specialiștii antidrog.





De exemplu, ketamina este un anestezic general. Dependenții o prizează de obicei, dar poate fi aplicată și pe produse care se pot fuma sau în băuturi. Etizolamul este de asemenea un sedativ, aflat până de curând în faza experimentală, dar ajuns pe piața neagră a substanțelor psihoactive.





Gazul ilariant sau protoxidul de azot, utilizat pentru anesteziile de bază, atât în intervențiile de obstetrică ginecologie sau stomatologie, a ajuns să fie folosit ca drog.



Psihiatrul atrage atenția: consumatorii își distrug neuronii iremediabil!





În aceste condiții, nu este de mirare că dependenții de droguri ajung să își „prăjească creierii”, după cum atrag atenția psihiatrii, tot mai des, în ultima perioadă.





„Când este vorba despre droguri, expresia «a-ți prăji creierii» exprimă cât se poate de fidel realitatea. Asta se întâmplă în general după patru – cinci ani de consum, și, când se întâmplă, e deja prea târziu ca să se mai recupereze mare lucru. După ce ai pierdut cinci ani cu drogurile, mai pierzi vreo cinci numai ca să redevii cât de cât funcțional. Adică, s-au dus anii în care aveai șansa și era timpul să-ți construiești viața”, atrage atenția dr. Diana Cârjaliu, medic primar psihiatru.





Potrivit psihiatrului, „drogurile produc modificări neurobiochimice până la distrugeri neuronale ireversibile care, asociate cu problemele de personalitate premorbide, conduc la eșecul oricărui demers”.





Încă de la apariția noilor substanțe psihoactive (așa numitele etnobotanice), specialiștii din lupta antidrog atrăgeau atenția că o mare problemă o reprezintă diversitatea produselor folosite la fabricarea acestora, faptul că apar alte noi „materii prime” an de an, cât și faptul că sunt greu de detectat. Sub aceleași auspicii stă și anul acesta, arată specialiștii antidrog din țara noastră, citând „Raportul European privind drogurile 2020”.