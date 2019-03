Petrecere la Rompetrol Rafinare. Cum s-a marcat Nauryz, sărbătoarea renașterii naturii

Reprezentanții Rompetrol Rafinare s-au reunit, zilele trecute, în fața pavilionului administrativ, pentru a celebra cu bucate alese și voie bună una dintre cele mai frumoase sărbători – Nauryz. Se spune că dacă masa este bogată, atât în preparate, dar și ca participare, anul care urmează va fi unul de succes. De fapt, Nauryz este considerat și Noul An Kazah și poartă o mare importanță în rândul membrilor familiei Rompetrol.







În timpul petrecerii, au transmis mesaje Yedil Utekov, directorul general Rompetrol Rafinare, Abzal Doszhanov, director general Rominserv, Cătălin Dumitru, consilier senior al directorului executiv KazMunayGas International, Alexandru Nicolcioiu, consilier al directorului executiv KazMunayGas International.

În altă ordine de idei, înainte de începerea evenimentului în sine, top managementul Rompetrol, alături de figurile marcante din KMG International, au plantat copaci în fața pavilionului administrativ. La plantare, la spectacol și mereu printre oameni a fost și Zhanat Tussupbekov, CEO-ul companiei.

Dar Nauryz nu înseamnă să te îngrijești doar de tine sau de semeni, ci și de natură. De aceea, este o datorie morală a fiecăruia să lase un loc mai curat prin plantarea unui copac, prin ecologizarea, curățarea sau înfrumusețarea unor zone, ceea ce au făcut și angajații Rompetrol. Mai exact, au curățat plaja Corbu, au plantat copaci în rafinărie și în Năvodari. Asta, pentru că doar participând activ se pot face împreună lucruri minunate, se pot și îmbunătăți nu doar mediul în care trăim, ci și nivelul nostru de trai.

„În tradiția noastră, celebrăm venirea primăverii, venirea unui nou an, iar noi obișnuim să facem ceva important pentru casă, pentru gospodărie, pentru zonele în care trăim. Așa că plantăm copaci, reparăm, vopsim clădiri, iar după astfel de activități ne invităm oaspeții să și sărbătorim în yurta. Și anul acesta am pregătit beshbarmak, felul nostru principal, care este foarte delicios. Nauryz pentru noi este ca Anul Nou. An Nou, Primăvară Nouă, Viață Nouă!”, a declarat Yedil Utekov, directorul general de la Rompetrol Rafinare.

El a mai adăugat că, prin toate acțiunile întreprinse în ultimele zile, Rompetrol Rafinare a dovedit că este strâns legat de tradiții, oameni, locuri și mediu, pentru că astfel de elemente aduc împreună pe toți cei care pun umărul pentru dezvoltarea unui brand care se identifică cu performanța.

Pe de altă parte, de la petrecere nu au lipsit nici studenții kazahi aflați în internship, care au ilustrat o parte din tradițiile Kazahstanului, bucătarii-șefi care au încântat papilele gustative și care au gătit Chak-Chak, prăjitură foarte iubită de popoarele orientale.