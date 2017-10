Petrecere de sfârşit de an cu şampanie şi dans, la Cuget Liber / Galerie Foto

Petrecere de sfârșit de an cu șampanie și dans, la Cuget Liber / Galerie Foto

Evenimentul a devenit deja o tradiție a cotidianului nostru. Vineri, 13 decembrie, la restaurantul Terasa Colonadelor a avut loc un eveniment de celebrare a sfârșitului de an. Cu această ocazie, membrii din echipa redacțională, administrativă și tipografii au ținut să-și ureze un sincer și călduros „La mulți ani”. Petrecerea a fost organizată de conducerea companiei, în cinstea angajaților.Organizarea unei petreceri la sfârșit de an a devenit o tradiție. O petrecere, și nu numai cea de sfârșit de an, are darul de a apropia oamenii, de a-i determina să renunțe la platoșa impusă de rutina profesională zilnică. Directorul general al trustului Cuget Liber, Robert Bak, a profitat de ocazie pentru a ține un discurs, în care le-a vorbit colegilor și co-laboratorilor despre momentele importante din acest an și le-a închinat tuturor o cupă de șampanie, dorindu-le cât mai mulți ani de acum încolo, la fel de devotați Trustului de Presă Cuget Liber. Colegii prezenți la eveniment au arătat că sunt o adevărată familie și au petrecut până spre dimineață, cu muzică, dansuri și mâncare bună. Așa cum ne stă bine, la miezul nopții, a sosit tortul, întâmpinat cu aplauze și tradiționalul „Mulți ani trăiască…!”Patronul restaurantului Terasa Colonadelor, Nicolae Terzi, a avut grijă ca, într-o locație deosebită, fiecare oaspete să se simtă bine, aceștia putând alege între o multitudine de feluri de mâncare, atât pentru gurmanzi, cât și pentru cei care țin post. Atmosfera a fost însuflețită de o formație muzicală, care a reușit să îmbine finețea restaurantului cu bunul gust al muzicii de calitate. N-au lipsit nici colindele, care ne-au introdus, treptat, în atmosfera sfintelor sărbători de iarnă.