Petre Tobă, audiat la DNA în dosarul DIPI

Ştire online publicată Vineri, 09 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Petre Tobă, fostul ministru de Interne, a fost audiat la DNA, în dosarul DIPI, în care este pus sub acuzare pentru favorizarea infractorului. Acesta a sosit în jurul orei 10.50 la sediul DNA, însoțit de avocați. Fostul ministru de Interne a plecat după doar 20 de minute și a declarat că i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile.Tobă a declarat, când a plecat de la audieri, că i s-a comunicat că s-a dispus urmărirea penală în cazul său.Petre Tobă a făcut scurte declarații, în fața presei:"Am fost citat în calitate de suspect pentru comiterea infracțiunii de favorizarea făptuitorului. După cum cunoașteți, am depus demisia din funcția de ministru al Afacerilor Interne tocmai pentru a nu implica ministerul într-un scandal public. Îmi susțin nevinovăția și sunt prezent aici tocmai pentru a prezenta toate argumentele mele în susținerea nevinovăției. Sunt convins că, până la urmă, cu toate argumentele pe care le voi prezenta, îmi voi dovedi nevinovăția", a afirmat Tobă, potrivit Realitatea.net.Procurorii anticorupție au cerut Președintelui României încuviințarea începerii urmării penale pentru ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, acesta fiind acuzat de favorizarea făptuitorului, în dosarul privind fapte de corupție la DIPI.DNA susține că la data de 01 aprilie, în calitate de ministru al Afacerilor Interne, Petre Tobă ar fi refuzat să declanșeze declasificarea parțială a unor documente solicitate de anchetatori în dosarul în care Gabriel Oprea a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu în legătură cu cheltuieli din bugetul Departamentului de Informații și Protecție Internă, cerera procurorilor vizând câteva paragrafe din ordine emise la nivelul ministerului."În prezenta cauză, s-a constatat că ministrul Afacerilor Interne Tobă Petre a refuzat, în mod discreționar, declanșarea procedurii de declasificare a unor normative a căror încălcare vizează conținutul constitutiv al infracțiunilor de abuz în serviciu și deturnare de fonduri, adică într-o situație în care este exclusă protecția informațiilor clasificate, conform art. 3 din Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate, întrucât ar conduce la ignorarea art. 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (dreptul la un proces echitabil care include dreptul de informare asupra acuzației penale). Totodată, necesitatea declasificării normativelor anterior menționate are la bază și prevederile art. 137 din Constituția României, potrivit cărora gestionarea și controlul fondurilor instituțiilor publice trebuie reglementate prin normative neclasificate, respectiv prin legi", explică procurorii într-un comunicat de presă.