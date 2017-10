Peste o mie de tineri se pregătesc să devină poliţişti

Peste o mie de tineri se pregătesc să devină polițiști

Pe parcursul unui an, 1.150 de tineri, care au promovat examenul de admitere la școlile de poliție vor fi pregătiți, instruiți și formați să îndeplinească misiunile Poliției Române de asigurare a ordinii și liniștii cetățenilor.Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, dar și Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu” Slatina și-au deschis porțile pentru 1.150 de elevi din anul I, 876 de băieți și 274 de fete vor îmbrățișa meseria de polițist.De-a lungul deceniilor de existență, școala din Câmpina a pregătit și a format peste 70 de promoții de polițiști. Începând cu anul 2000, aici se pregătesc și agenți de poliție femei. Înființată în anul 2004, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca a pregătit în spirit european, în specializarea ordine publică, mii de tineri.La Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu” Slatina, înființat în 1974, generațiile de cursanți sunt instruite și educate pentru a servi prompt cetățeanul și interesele comunității. La sfârșitul lunii august a acestui an, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, a fost luată decizia de reducere a perioadei de școlarizare în școlile de agenți și subofițeri, de la 2 ani la 1 an.Astfel, promoția 2016-2018 va finaliza cursurile în luna decembrie a acestui an, urmând să fie încadrată de la începutul anului viitor. Următorul examen de admitere pentru școlile de agenți va fi organizat în luna ianuarie 2018.