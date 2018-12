Peste 400 de copii au dispărut fără urmă anul acesta în România



Este un bilanț zguduitor: peste 400 de copii au dispărut fără urmă anul acesta în România. Părinții așteaptă cu sufletul la gură o veste de la polițiști. Anchetatorii fac tot posibilul să dea de urma lor, dar știu, în același timp, că dacă nu îi găsesc în primele zile după apelul de urgență, pentru familii urmează o așteptare lungă și agonizantă.„Nu mai am nicio amintire de la Mădălina, decât păpușa asta pe care a primit-o ea când a împlinit 4 ani. În rest nu mai am nimic, pentru că am avut niște inundații pe aici și ne-a luat apa, toate le-a stricat. Atâta mai am”. Sunt cuvintele sfâșietoare, rostite cu lacrimi printre gene, ale Georgetei Vlăsceanu, mama unei fetițe dispărute.Sursa: digi24.ro