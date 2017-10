Peste 40.000 de credincioși au petrecut noaptea în frig la Iași, pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva

3

Haaa haaa

Tara arde de preturi ridicate și lume crede la o speranța suntem pervesi popii au salarii ,afaceri ,pomeni gratis etc .să mă piș pe ei și deavolul săi omoară antro zi .iar voi prosti stați să vă anchinati la ce a colo pai an pula mea Germania Olanda Belgia Anglia nau nevoie de spirite și păpuși sfinte sunt atei concentrație pe viață și nu pe au mă duc la Paraschiva să ami da o slujba sau să mă vindece prostia voastră este că sunteți spălați pe creier cu ortodoxia , an loc să vă conectați pe sistemul prost Românesc care e hoție pe față și corupție să faceți a 2 Revoluție căderea corupției stați și vă milogirii la manipularea și angroapa buzunare lor ai popilor.prosti sunteți că pe vremea Evului haaa haaa va spovediți sau ce dracu faceți prea colo și seara va futeți cu vecini amanți și pe interese daca dracu de viermi paraziti ,luoati lecții de la țările bogate Daia sunt atei că știu ce vor de la viață un trai și tot ce li se cuvine .