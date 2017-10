Peste 300 de şoferi, verificaţi de poliţiştii de la Rutieră în decurs de patru ore

Peste 300 de șoferi, verificați de polițiștii de la Rutieră în decurs de patru ore

Lucrătorii din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța au organizat, vineri seara, pe parcursul a patru ore, o acțiune pentru depistarea și sancționa-rea conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice, fiind verificați peste 300 de participanți la trafic. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, subinspector Radu Croitoru, polițiștii au avut ca obiective principale con-știentizarea conducătorilor auto cu privire la con-secințele conducerii autoturismului sub influența băuturilor alcoolice, identificarea și sancționarea acestora în vederea prevenirii producerii unor evenimente rutiere cu urmări grave. La acțiune au participat 36 de polițiști, care au utilizat 14 autoturisme și au verificat 332 de șoferi, toți fiind testați cu aparatul Drager, pentru stabilirea alcoolemiei. În cadrul acțiunii, polițiștii au constatat patru infracțiuni, au aplicat 66 puncte de penalizare și 78 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 8.930 lei. Pe parcursul controlului, oamenii legii au depistat 16 persoane care nu purtau centura de siguranță, iar în 14 cazuri au fost constatate defecțiuni tehnice ale autoturismelor. De asemenea, au fost reținute cinci permise, pentru conducerea autoturismului sub influența băuturilor alcoolice și în două cazuri, pentru că șoferii circulau cu autoturisme ale căror plăcuțe de înmatriculare erau expirate.