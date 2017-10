Peste 130.000 de ţigări de contrabandă, confiscate în Portul Midia

Peste 130.000 de țigări de contrabandă, confiscate în Portul Midia

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au găsit, ascunse pe o navă sosită în Portul Midia, sub pavilion Sierra Leone, peste 130.000 de țigarete de contrabandă, pe care comandantul navei, un cetățean sirian, încerca să le introducă ilegal în România. La acțiune au participat polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, lucrători din cadrul P.P.F. Midia, împreună cu vameși din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Midia, sub coordonarea lucrătorilor din cadrul IGPF, în colaborare cu lucrători din cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă.În urma controlului efectuat asupra navei, au fost descoperite ascunse și nedeclarate, într-o anexă a compartimentului hambare, printre produsele feroase transportate, precum și în șifonierul din cabina comandantului, 130.800 de țigarete marca Fast și Assos Red, de proveniență Duty Free, din Turcia.Echipa comună de control a ridicat în vederea confiscării întreaga cantitate de țigări, în valoare de aproximativ 65.400 lei, iar polițiștii de frontieră au întocmit pe numele comandantului, cetățean sirian, în vârstă de 32 de ani, lucrare penală. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.