Peste 1.600 de copii, care au săvârşit infracţiuni în prima jumătate a anului, nu au răspuns penal

Peste 1.600 de copii, care au săvârșit infracțiuni în prima jumătate a anului, nu au răspuns penal

Ştire online publicată Miercuri, 07 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În primele șase luni ale anului, 1.633 de copii au săvârșit o faptă penală și nu au răspuns penal pentru aceasta, majoritatea cazurilor înregistrate, peste 1.100, fiind de furt, potrivit datelor făcute publice, ieri, de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și ANPDC. Potrivit statisticii IGPR, 68 de copii sub 14 ani au fost acuzați de tâlhărie, 42 de vătămare corporală, doi de prostituție, 28, de viol, și nouă, de omor. Dintre cazurile înregistrate în primele șase luni ale anului, 14,6% dintre copii au recidivat. Pentru aproape 600 de copii dintre cei care au săvârșit o faptă penală, instanța a dispus o măsură de protecție - plasament (în 31 de cazuri) sau supraveghere specializată (567 cazuri). Potrivit constatărilor Poliției, cele mai multe cazuri de recidivă se înregistrează la copii proveniți din instituțiile de protecție. Adesea, copiii sub 14 ani sunt implicați în infracțiuni comise în grup, în care sunt atrași de majori. Potrivit prevederilor articolului 99 din Codul Penal, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, iar cel care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ.