Pesediştii constănţeni mută banii publici de la drumurile judeţene la televiziunea partidului

Pesediștii constănțeni mută banii publici de la drumurile județene la televiziunea partidului

# Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri va cheltui aproape 4 miliarde de lei vechi, bani publici, pe publicitate TV, deși instituția mamă, Consiliul Județean, a încheiat un contract similar cu doar o lună în urmă # Toate aceste licitații organizate de instituțiile conduse de PSD au avut un singur câștigător – TV Neptun S-a primit ordin de la împărăție că toate suflarea pesedistă din instituțiile publice constănțene să pună mână de la mână și să descuie vistieria banului public pentru afacerile mai marilor din partid. Iar cei ce șovăie în fața poruncii să ia aminte că funcția ce îi hrănește pe ei și familiile lor e pieritoare și supusă schimbării. Așa că nu e loc de tocmeală. Ce firmă se naște în ograda pesedistă, ban public va mânca până ce republica de la malul mării nu va mai exista. Învățătură să le fie tuturor celor care conduc instituții sau regii și să ia aminte la cum au săvârșit afacerile partidului mai marii lor. Să se uite spre Primăria Constanța, spre Consiliul Județean și din licitațiile lor să deprindă și ei învățămintele necesare. Așa cum Mazăre, Constantinescu au dat contracte de publicitate TV de miliarde de lei către televiziunea creată de ei, așa să facă și ei. Ca un făcut, lanțul licitațiilor care pompează banii publici pentru finanțarea televiziunii de partid, sub masca unor contracte de publicitate, este îmbinat mai departe, za cu za, și de alte regii și instituții din subordinea Consiliului Județean. Astfel, asistăm în continuare la un spectacol grețos de umilire și batjocură a interesului public, a banilor constănțenilor. Zeci de sate din județul Constanța se scufundă în noroaie după fiecare ploaie, zeci de drumuri comunale și județene poartă pe ele tranșee și gropi, iar criza economică le amenință cu uitarea și ruina. În acest timp, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri, cea care este responsabilă cu starea drumurilor la noi în ogradă, aruncă (altfel nu pot să spun) aproape 4 miliarde de lei vechi pe „servicii de informare, promovare si publicitate pe canale TV”. Exact după modelul Primăriei și Consiliului Județean, care au simțit, taman în an de criză financiară, nevoia să pompeze zeci de miliarde de lei vechi în televiziunea atât de dragă și apropiată, din toate punctele de vedere, lui Mazăre și Constantinescu. Pe același sistem, a venit rândul Regiei Județene de Drumuri și Poduri, instituție subordonată CJC, să arunce banii constănțenilor. Oare ce ar prefera sutele de mii de contribuabili, încă un kilometru de uliță pietruită, un drum reparat sau publicitate la Tv Neptun? În mod normal, Regia de Drumuri și-ar putea mediatiza fără probleme acțiunile și comunicate ținând cont că instituția mamă are contracte de publicitate media deja încheiate. Însă, principiul paralelismului în cheltuirea banului public funcționează de minune, risipindu-se de două ori aceiași bani pentru un singur lucru pentru că, potrivit organigramei, Regia de Drumuri aparține de CJC. Revenind la datele tehnice, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri anunță organizarea licitației pentru atribuirea contractului de prestări servicii de informare, promovare și publicitate pe canale TV. Valoarea estimată a contractului, fără TVA, este de 235.824 RON. Data prevăzută pentru începerea procedurilor de adjudecare este 15 decembrie 2009, când va fi desemnată și firma câștigătoare. Nu trebuie să fii însă nici Mafalda, nici Mama Omida sau Nostradamus ca să ghicești câștigătorul. Toată lumea știe. De ce oare?