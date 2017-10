Pescarii constănţeni plâng printre ruinele colibelor

„Riviera” face primele victime

Pescarii constănțeni plâng printre ruinele colibelor

Oameni în vârstă, trecuți prin multe în viață, stau și plâng ca niște copii lângă colibele culcate la pământ, în care și-au petrecut zeci de ani. Spun că nu li s-au demolat doar barăcile, ci mai ales o parte din suflet, legat de dragostea pentru mare și pescuit. Oamenii aceștia sunt pescarii din nordul Constanței, de la intrarea în stațiunea Mamaia (zona Pescărie), de unde Primăria i-a obligat să își demoleze colibele pe motiv că pe acolo va trece șoseaua de coastă. Bătrânii povestesc că au moș-tenit colibele pescărești acum zeci de ani de la părinții lor, care le-au ridicat pe malul apei încă de pe vremea Regelui Mihai. Acum sunt în jur de 130 de pescari, cei mai mulți fiind legați de aceste locuri de peste 40 de ani. Și-au amenajat barăcile, transformându-le în mici căsuțe pescărești, și-au adus bărci și șalupe cu care ies în fiecare dimineață în larg pentru a pescui. Până acum câteva luni, când pescarii au intrat în război total cu Primăria Constanța. Autoritățile i-au somat pe pescari să-și demoleze singuri și de bună-voie colibele deoarece exact peste acele locuri va trece șoseaua de coastă. Amenințați cu amenzi de 1.000 de lei Oamenii nu au renunțat și le-au ținut piept inspectorilor Corpului de Control de fiecare dată, refuzând să-și dărâme construcțiile. În disperarea lor, i-au scris președintelui României o petiție și au angajat un avocat, dând în judecată Pri-măria pentru a obține suspendarea ordinului de demolare. Amenințați însă cu amenzi de 1.000 de lei, pescarii au început de miercuri seară să își dărâme colibele. Cu ochii înlăcrimați, oamenii și-au demontat construcțiile. Spun că autoritățile nu le-au culcat la pământ doar barăcile, ci le-au călcat în picioare sufletul, zecile de ani petrecuți aici. „Puteau să ne lovească la buzunar, să ne joace cum vor ei, dar nu să ne lovească în suflet. În suflet ne-au lovit și asta doare cel mai tare. Am 45 de ani de când vin aici, unde îmi găsesc liniștea. S-a dus totul acum, însă nu voi pleca. Voi fi ultimul pescar de aici”, spune un pescar, în timp ce își pregătește sculele pentru a ieși pe mare. Oamenii au fost somați că dacă nu vor demola singuri în cinci zile vor fi amendați cu 1.000 de lei și vor plăti și costurile demolărilor pe care le va face Primăria. Pentru că cei mai mulți sunt oameni simpli, pensionari, au preferat să-și desființeze ei colibele. „Tații noștri le-au construit, iar noi le dărâmăm acum. Am plâns ieri când am făcut asta”, spune un bătrân. Rămân însă cu speranța în justiție. Singura speranță - justiția Deși au cerut încă de acum două săptămâni judecătorilor să suspende ordinul de desființare al primăriei, oamenii nu au primit niciun răspuns, așa că au fost nevoiți să demoleze. Au primit însă vești de la avocat, care i-a anunțat că pe 1 iunie se judecă procesul lor. Nu au primit în schimb nicio citație, așa că părerile și speranțele sunt împărțite. „Nu am avut ce face. Luam și amendă 10 milioane (n.r. 1.000 lei), venea Primăria și ni le dărâma și mai plăteam apoi și demolarea. Am preferat să le dărâmăm singuri. Singura noastră speranță mai e la avocați”, ne-a declarat Dan Roșu, președintele Asociației Pescarilor de la Marea Neagră. Pescarii au înaintat acțiune în instanță Primăriei Constanța pe motiv că nu respectă Legea 280/2003 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, care interzice clar orice construcție în banda litorală, dar, totodată, apără și protejează construcțiile pescărești. De asemenea, pescarii solicită judecătorilor să suspende decizia de demolare a barăcilor până la judecarea dosarului. Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Constanța, însă, până una alta, colibele lor au fost demolate. Pescarii nu știu ce vor face cu bărcile Căutând printre rămășițele barăcilor poate mai găsesc ceva util, cu bagajele făcute, așezate la umbră lângă bărci, pescarii nu știu încotro să se îndrepte. „Puteau să ne găsească și nouă o palmă de pământ, oriunde. Nu avem pretenții, ci vrem un loc al pescarilor. Înțelegem că vor să construiască aici, nu ne interesează ce, chiar și șoseaua de coastă, însă nu e normal cum s-a purtat Primăria cu noi. Suntem dispuși să ne mutăm, suntem deschiși către orice soluție. Dar nici nu ne-au băgat în seamă”, spune Dan Roșu. Cei mai mulți pescari se gândesc acum ce vor face cu bărcile de acum încolo. În primă fază vor plăti doi paznici pe timp de noapte, dar oamenii sunt convinși că va veni în curând și ziua în care Primăria le va cere să își ia ambarcațiunile de acolo. „Nu știm ce vom face cu ele. Cei care stau la casă au noroc, le pot băga în curte, dar cei care locuiesc la bloc nu le vor putea lua. Nu poți să îți pui barca în fața blocului”, susține un alt pescar.