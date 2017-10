Pescador cu zeci de migranţi, interceptat de în Marea Neagră

2

Si paza de coasta ce face a?

Unde este paza de coasta? Nu avem radare de intercept are? Sau am primit ordin de la UE sa-i lasam pe toti invadatorii musulmani sa intre in tara pe unde poftesc? Guvernantii nostri ar trebui sa ia exemplu de la Ungaria, care au construit zid la frontierele sale sudice, pt a se proteja impotriva invadatorilor islamici. Si mai nou Ungaria a cerut despagubiri de la UE pentru costurile zidului de la ftontiera cu Serbia. Ungurii au COJONES, iar noi ne facem pres in fata strainilor si a UE.Romania trezeste-te, Romexit.