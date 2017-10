„Perverşii” de pe străzile Constanţei. UNDE ÎI ÎNTÂLNEŞTI ŞI CUM TE FEREŞTI DE EI

„Perverșii” de pe străzile Constanței. UNDE ÎI ÎNTÂLNEȘTI ȘI CUM TE FEREȘTI DE EI

Umblă goi pe stradă, înjură și blestemă, ba chiar îți dau și în cap pentru a-ți fura telefonul mobil. Vorbim despre bolnavii psihic pe care-i întâlnim pe străzile din Constanța, unii din rândul celor fără căpătâi, alții scăpați de sub controlul familiei. Ce fac autoritățile? - se întreabă cititorii „Cuget Liber”.„Străzile Constanței sunt pline de obsedați sexual!” - astfel și-a început relatarea constănțeanca Simona B., deranjată în mod constant de diverse personaje cu probleme psihice.„Locuiesc în zona Billa și nu este zi să nu dau nas în nas cu un personaj pitoresc. Înalt, cu un aspect neîngrijit, în mod evident este om al străzii și fie este în chiloți, fie în izmene, iar de fiecare dată vorbește de unul singur, blestemă. Mai grav este, însă, că se agață de oameni fără rost, de îți este frică să stai în stație, să aștepți autobuzul.În urmă cu câțiva ani, când locuiam în Tomis 3, aveam de-a face cu un alt personaj, care umbla gol-pușcă prin cartier și se uita pe ferestrele apartamentelor de la parterul blocurilor. Sunt oameni instabili mintal, pot oricând să devină violenți și să sară la bătaie sau mai grav. De ce sunt pe străzi, de ce nu se îngrijește nimeni să-i strângă, să fie adăpostiți în instituțiile unde pot primi atenția medicală de care au nevoie și nici nu fac rău nimănui?”, ne-a semnalat femeia.De altfel, nu este prima constănțeancă ce ridică problema persoanelor cu afecțiuni psihice pe care le întâlnim pe străzi. În urmă cu ceva vreme, o cititoare a „Cuget Liber” ne transmitea: „Voi spuneți de derbedei, dar există derbedei adevărați și li se trezesc instinctele. În centrul Constanței este un cretinoid obsedat sexual care abordează fetele și femeile tinere cu un limbaj trivial. Merge pe strada Mircea cel Bătrân, apoi pe Ștefan cel Mare și cine mai știe pe unde. Feriți-vă dacă îl vedeți, este un ins scund, la vreo 1,65 metri, o fi ieșit din pușcărie. Doamne ferește, ce a ajuns lumea! Eu sunt îmbrăcată mereu decent, dar probabil individul este lipsit de relații sexuale de mult timp dacă a ajuns să se ia de femei decente”.Unii se limitează la a vorbi vulgar, dar sunt și care devin violenți. Nu de puține ori polițiștii au înregistrat plângeri la adresa unor astfel de bolnavi; ultimul incident în care a fost implicat o persoană cu afecțiuni psihice a avut loc la sfârșitul lunii mai. Un constănțean a sunat la 112, în jurul orei 20,00, pentru a semnala că în timp ce se afla la intersecția străzilor Avram Iancu și I. G. Duca a fost victima unei tâlhării. Un individ cu semne clare că suferea de afecțiuni psihice s-a oprit în dreptul lui, i-a tras un pumn în față, după care i-a smuls telefonul mobil și a fugit.De ce nu sunt internați în centre?Ce fac autoritățile în cazul acestor persoane? Ce se poate face pentru a fi luate de pe străzi, având în vedere că, pe de o parte, nu primesc îngrijirea medicală necesare, dar reprezintă și un pericol pentru ceilalți cetățeni?Comisarul șef Florin Mănucu, adjunctul Poliției municipiului Constanța, a atras atenția constănțenilor ca, în momentul în care sunt agresați în vreun fel de astfel de persoane, să sune la Serviciul unic de urgență 112. „Va sosi un echipaj de poliție, o ambulanță, iar respectiva persoană va fi transportată la Secția de Neuropsihiatrie Palazu Mare. Noi îi facem dosare penale pentru ultraj contra bunelor moravuri și este examinat de o comisie care stabilește dacă are discernământ. Și cum nu are, și nu poate răspunde penal, dosarul se închide cu neînceperea urmăririi penale. Dacă sunt pagube materiale, acestea sunt achitate de cei care-l au în răspundere, respectiv membrii familiei”, a precizat polițistul.Cât privește ținerea lor într-un centru specializat, acesta este un subiect delicat. Potrivit legislației, persoanele cu afecțiuni psihice care comit infracțiuni rămân în spital, sub tratament, numai până când starea lor este stabilizată. Pentru a rămâne pentru o perioadă mai lungă, este necesară o hotărâre judecătorească în acest sens. În rest, bolnavii sunt dați în grija familiei.Petre Dinică, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, a explicat: „Noi îi ducem în centre, dar numai dacă doresc serviciile noastre. Nu putem acționa împotriva voinței lor, chiar dacă noi considerăm că măsura este benefică. Chiar și în situațiile în care familiile doresc să-i instituționalizeze, dacă respectivele persoane nu doresc, noi nu putem să luăm o astfel de decizie, este necesară o hotărâre judecătorească”. Dar, în majoritatea cazurilor, bolnavii sunt dați în îngrijire familiilor, unde însă ajung să fie scăpați de sub control, să nu mai urmeze tratamentele medicale și ajung din nou pe stradă…