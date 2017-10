Persoane cu mandate de arestare depistate de poliţiştii constănţeni

Persoane cu mandate de arestare depistate de polițiștii constănțeni

Polițiștii constănțeni au organizat și executat, ieri, pe raza municipiului București, o acțiune de depistare a unui tânăr urmărit național. Cristian Adrian Z., în vârstă de 27 de ani, din Constanța, poseda un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis din luna octombrie a anului trecut. Tânărul are de executat trei ani și șase luni de închisoare pentru săvârșirea unor infracțiuni de furt calificat și infracțiuni la regimul rutier.De asemenea, oamenii legii i-au identificat, reținut și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța pe Cristian P., în vârstă de 24 de ani, Valentin C., de 23 de ani, Andrei C., de 27 de ani și Raul C., de 25 de ani, toți din municipiul Constanța, condamnați la câte patru ani de închisoare pentru aderare la un grup organizat și comiterea de infracțiuni electronice pe internet, conform mandatelor de executare a pedepselor cu închisoarea emise de Tribunalul București, Secția a-II-a Penală, la data de 11.03.2013.În plus, polițiștii din Medgidia l-au depistat pe Dragoș S., de 34 de ani, din comuna Ciurea, județul Iași, care era „fericitul” posesor al unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Medgidia, fiind condamnat la o pedeapsă de cinci ani de închisoare. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Constanța.Și polițiștii din Mangalia au avut de furcă, depistându-l pe Paul G., de 32 de ani, din municipiul Mangalia, persoană pe numele căreia era emis un mandat european de arestare, emis încă din 2007 de Tribunalul din Civitavecchia - Italia, pentru trafic ilegal de droguri. Bărbatul a fost prezentat procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.