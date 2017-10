Permisul auto, după patru probe practice. Poliţiştii sunt sceptici: "Nu acolo e problema. Ei conduc bine, dar nu au educaţie"

2

ne lipseste educatia

...poate sa se introduca si ...conducerea pe Luna sau pe Marte. Romanul are nevoie de educatie. De bun simt, corectitudine, responsabilitate, întelegere, rabdare....Cam toate acestea ne-au disparut in ultimul timp si le vom recastiga greu. Cred cu tarie ca singuralupta care se mai poate castiga este educatia in scoala. Intre altele, care nu se fac in sistemul nostru de invatamant, educatia rutiera este importanta. Ea poate incepe in clasele mici, cum ne deplasam pe jos, cum urcam sau cum coboram din masina, apoi in gimnaziu sa vedem cum mergem cu bicicleta, ce semna de circulatie trebuie sa cunoaștem...iar in liceu nu ne strica ore in care sa cunoastem regulamentul rutier....evidentl, la fiecare ciclu de pregatire se pot face teme cu valente educative....Numai asa putem, in viitor sa scadem numarul accidentelor de circulatie....Am citit ca in Constanta o tanara care se pregatea sa dea BAC-ul a pierit intr-n accident stupid....daca invata la scoala ca pe ploaie un incepator nu are ce cauta, daca i se facea educatie corespunzatoare, astazi, cu siguranta ar fi trait. ....in dramele acestea un rol major il ocupa si educatie din familie....permisivitatea parintilor, din prea multa dragoste, din dorinta de a arata vecinilor ce mari si tari sunt ei, in toate cazurile, inseamna condamnarea celor tineri...Numai daca facem educatie vom avea mai putine accidente pe sosele....schimband regulamentele nu obtinem mare lucru......