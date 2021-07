PERICOLE PE ȘOSELE: ȘOFERI BEȚI SAU FĂRĂ PERMIS, depistați de Poliție!

La data de 2 iulie, în jurul orei 18.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat de 44 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia Nord din Năvodari, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 2 iulie, în jurul orei 21.20, polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au identificat un bărbat de 43 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Jiului din municipiu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, acesta a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 2 iulie, în jurul orei 21.40, polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au depistat un bărbat de 48 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Silozului din municipiu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 2 iulie, în jurul orei 23.40, polițiști din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au identificat un bărbat de 31 de ani, care a condus un autoturism, pe raza comunei 23 August, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 3 iulie, în jurul orei 00.10, polițiști din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au identificat un bărbat de 43 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Crizantemelor din localitatea Lumina, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta refuzând prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 3 iulie, în jurul orei 01.30, polițiști din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au identificat un tânăr de 15 ani, care a condus un autoturism, pe strada Decebal din localitatea Lumina, fără a poseda permis de conducere. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că autoturismul i-ar fi fost încredințat de proprietarul mașinii, care se afla pe locul din dreapta și poseda permis de conducere.La data de 3 iulie, în jurul orei 02.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 38 ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 3 iulie, în jurul orei 03.00, polițiști din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au identificat un bărbat de 34 ani, care a condus un autoturism, pe raza comunei Tuzla, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 3 iulie, în jurul orei 03.10, polițiști din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au identificat un bărbat de 35 ani, care a condus un autoturism, pe raza comunei Tuzla, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că bărbatul figura cu permisul de conducere reținut. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze au fost întocmite dosare de cercetare penală.