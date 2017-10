Pericol public pe patru roţi

4

Valu lui Traian

Dorim controale amanuntite pe ruta Constanta-Basarabi. Microbuzele sunt in stare jalnica si sunt folosite in fiecare dimineata cu pasageri peste limita admisa.Pasagerii reclama ,se cearta cu soferii care- i transporta ca pe sacii de cartofi,dar intr-un final accepta sa calatoreasca in acest mod dezastros pentru a merge la serviciu.Solicitam in numele calatorilor de pe acest traseu sa se acorde licenta de transport pe aceasta ruta , la alt transportator care are in dotare autocare , deoarece ,in Valu lui Traian sunt domiciliati multi cetateni care fac naveta, si numai pot suporta nesimtirea fara sfarsit al detinatorului de licenta pe acest traseu.