Pericol pe șosele: șoferi beți și fără permise, depistați în trafic!

Polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale mai multor persoane, depistate la volanul unor mașini, deși erau sub influența alcoolului sau nu aveau permise auto. Astfel, în noaptea de duminică spre luni, 21 spre 22 noiembrie, în jurul orei 00.20, polițiști din cadrul Postului de Poliție Cobadin au identificat un tânăr, de 17 ani, care a condus un autoturism pe strada Stejarului, în comuna Cobadin, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, pe 21 noiembrie, în jurul orei 17.30, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 49 de ani, care a condus un autoturism pe strada Canarului, în Cernavodă, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Tot, duminică, în jurul orei 17.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Nicolae Bălcescu au identificat un bărbat, de 29 de ani, care a condus un autoturism pe strada Oborului, în comuna Nicolae Bălcescu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.