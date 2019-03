PERICOL PE ŞOSELELE DIN CONSTANŢA! Şoferi beţi, prinşi la volan

PERICOL PE ȘOSELELE DIN CONSTANȚA! Șoferi beți, prinși la volan

La data de 17 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, care a condus un autoturism neînmatriculat, pe raza localității Pecineaga, județul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice (0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat).De asemenea, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au depistat un bărbat, în vârstă de 50 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Pescărușului din orașul Năvodari, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul în urma testării cu aparatul etilotest fiind de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 17 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Rurală Băneasa au depistat un bărbat, în vârstă de 42 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității Ostrov, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 17 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție au depistat un bărbat, în vârstă de 50 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu, din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 17 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un bărbat, în vârstă de 50 de ani, care a condus un autoturism, între localitățile Mereni și Lanurile, fiind sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.Conducătorii auto au fost conduși la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.La data de 17 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un bărbat, în vârstă de 39 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității Lanurile, județul Constanța, care a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest și să fie condus la spital pentru a i se recolta probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemie.În toate cauzele, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.