PERICOL ÎN CONSTANŢA: Consumatorii de etnobotanice s-au transformat în infractori violenţi

Cum e cu martorii

Majoritatea martorilor se feresc sa dea detalii,in primul rand de frica represaliilor din partea infractorilor,adica nu sunt siguri ca identitatea lor ramane secreta.Pe de alta parte,dupa ce dai cu subsemnatul,daca esti din alt oras sau chiar localnic,esti nevoit ca pe banii tai sa te deplasezi orionde te solicita aia in timpul eventualului proces.Bani practic aruncati,te simti de parca si tu ai fost talharit.Altfel.politia trebuie sa fie dura cu adevarat in cazul infractorilor,mai ales in cazul celor clar violenti.