Pericol în autobuzul 43: individ fără bilet şi înarmat

Pericol în autobuzul 43: individ fără bilet și înarmat

Controloarele din cadrul Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanța au cerut sprijinul jandarmilor, joi, spunând că un tânăr pe care l-au găsit în autobuzul 43, fără bilet de călătorie, are un cuțit. Femeile observaseră cuțitul ascuns sub jachetă.La solicitare a răspuns un echipaj din cadrul Grupării Mobile „Tomis”, care l-a identificat pe suspect ca fiind Selvis Hasan, de 18 ani, din Constanța. În urma percheziției, cuțitul cu o lamă de 17 centimetri, curbată, a fost găsit sub mâneca stângă a jachetei.Tânărul a declarat că nu intenționa să folosească arma albă. Cu toate acestea, pe numele lui au fost întocmite actele procedurale premergătoare începerii urmăririi penale.