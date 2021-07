PERCHEZIȚII. Se foloseau de CAZURI MEDICALE pentru a PĂCĂLI oameni pe Facebook!

În dimineaţa zilei de joi, 22 iulie, poliţiştii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, efectuează două percheziţii domiciliare, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de fals informatic și înșelăciune.La data de 22 iulie 2021, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, efectuează două percheziţii domiciliare, în judeţul Alba, într-un dosar penal în care un bărbat și două femei sunt bănuiți de fals informatic și înșelăciune.Din cercetări a rezultat că, în perioada noiembrie 2020 – aprilie 2021, ar fi preluat și prezentat, pe o rețea de socializare, 9 cazuri ale unor persoane bolnave, care ar fi necesitat tratament medical, fără acordul acestora şi ar fi pus la dispoziţie conturi bancare personale, pentru obținerea donaţiilor.Peste 100 de persoane ar fi efectuat viramente bancare în conturile celor trei bănuiți, iar sumele încasate nu ar fi ajuns la cazurile reale. Prejudiciul stabilit în cauză este de peste 12.000 de lei. Trei persoane urmează a fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La percheziţii, alături de polițiștii de investigații criminale, participă și polițiștii Serviciului Criminalistic.