Percheziții la suspecți de trafic de persoane. Zeci de copii și adulți ar fi fost obligați să cerșească, să mănânce de pe jos și să muncească forțat

KkpIUDAlismul ca RĂU primordial, vine din Amerikk

Dar, kkpIUDAlismul amerikknar e in agonie. Din cauza decadentei, imoralității si fărădelegii(la nivel politicastru-superbokkti). Ei caută...soluții. Finale. Strofokarea lor ne duce cu gândul la începuturile decăderii Imperiului Roman pe care...Jewnglishtsnezii il copie. O Paralela. Am scris in trecut. Căderea Romei a început cu Commodus, fiul lui Marcus Aurelius, așa cum căderea Imperiului Amerikknar a început cu Bush Fiul. La câțiva ani după Commodus, împărat a ajuns un Negru, Septimius Severus care a fost un împărat bun, ca O'Balamuk. Apoi, a început degringolada, supliciul decăderii. Pana la Căderea Romei, împărații erau DECISI de legiuni, de militari. Se omorau intre ei, Romanii, pt putere. Citiți pe EVZaluzii, o știre ca Hillary Clinton si Drump vor sa aducă MILITARATI pe post de Reichsfurer la Casa...Alb-Albastra. N'asa ca e...poetic. DemoNkratura ne va fi servita prin...teava M16ului, corespondentul nereușit al kalashnikovului. Aleluia!