Percheziții, la persoane bănuite de operațiuni cu substanțe interzise

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 5 percheziții la locuințele membrilor unei grupări infracționale, bănuiți de operațiuni cu substanțe susceptibile a avea proprietăți psihoactive, în zona de sud a litoralului românesc.În cursul zilei de ieri, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța, au efectuat 5 percheziții la domiciliile unor persoane din localitățile Eforie și Techirghiol, din județul Constanța și au pus în executare 7 mandate de aducere.Acțiunea a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile a avea proprietăți psihoactive (etnobotanice). Aceste persoane sunt bănuite că ar fi acționat pe raza localităților Techirghiol, Eforie, Tuzla și Agigea.În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat aproximativ 30 de grame de substanță vegetală susceptibilă a avea proprietăți psihoactive, 2 cântare electronice și 4.130 de lei.În baza probatoriului administrat în cauză, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de 6 persoane, cu vârste cuprinse între 17 și 58 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive.În aceste activități au fost angrenați și polițiști din Techirghiol și Eforie, precum și jandarmi din Constanța.