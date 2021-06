PERCHEZIŢII LA INDIVIZI BĂNUIȚI DE ÎNȘELĂCIUNE ȘI FALS

Polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, efectuează, joi, 3 iunie, 17 percheziții la persoane bănuite de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acestea ar fi indus în eroare mai multe societăți de asigurare, pentru a obține despăgubiri.Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, efectuează 17 percheziţii, dintre care 13 în județul Alba, 2 în județul Bihor și 2 în județul Suceava, la domiciliile unor persoane bănuite de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.Din cercetări a rezultat că, în perioada 2013 - 2020, cele 17 persoane vizate de anchetă ar fi indus în eroare mai multe societăți de asigurare, după ce ar fi declarat date false privind circumstanțele producerii unor accidente rutiere, în scopul obținerii de despăgubiri.Pentru deschiderea dosarelor de daune, aceștia ar fi prezentat documente falsificate.Prejudiciul cauzat în acest mod a fost estimat la 610.100 de lei.La percheziţii participă și polițiști din structurile de ordine publică, investigații criminale, criminalistică și acțiuni speciale din Alba, precum și polițiști din Bihor și Suceava.