PERCHEZIŢII la Constanţa / O tânără de 21 de ani şi un turc, acuzaţi de evaziune fiscală

PERCHEZIȚII la Constanța / O tânără de 21 de ani și un turc, acuzați de evaziune fiscală

Sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au descins, luni, la șase adrese din București, județul Ilfov și din orașul constănțean Murfatlar.Cu ocazia descinderilor au fost identificați și Elena Iuliana I., de 21 de ani și Atilla C., de 28 de ani, cetățean turc, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și folosire de acte falsificate.Față de persoanele în cauză a fost luată măsura obligării de a nu părăsi țara pe o perioadă de 30 zile.Reamintim că la data de 10.03.2012, lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor, acționând pe linia combaterii faptelor de evaziune fiscală și contrabandă, s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul că o societate comercială de tip „fantomă” ce nu funcționa la sediul social declarat, este destinatara fictivă a unor transporturi de mărfuri alimentare (legume fructe și brânză) importate din spațiul comunitar european (Grecia și Italia).În urma verificărilor efectuate cu privire la activitatea acestei societăți comerciale au fost identificate la P.C.T.F. Giurgiu 5 autotractoare cu semiremorcă ce transportau o cantitate totală de circa 90 000 kg mărfuri alimentare (portocale, măsline, varză, salată și brânză) în valoare totală de aproximativ 110 000 Euro și care aveau ca destinație fictivă o adresă din municipiul Constanța, la care societatea în cauză nu desfășoară niciun fel de activitate.