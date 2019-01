PERCHEZIȚII ÎN ROMÂNIA ȘI ELVEȚIA, PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN TRAFIC DE PERSOANE

La această oră, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează treisprezece percheziții domiciliare, la persoane bănuite că ar fi obținut peste 2 milioane de euro, prin trafic de persoane și proxenetism.În această dimineață, polițiștii de combatere a criminalității organizate din Pitești și Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, efectuează unsprezece percheziții domiciliare, pe raza județelor Argeș și Maramureș, precum și două percheziții domiciliare în Elveția, la locuințele a 9 persoane bănuite de infracțiuni de criminalitate organizată.Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism.Din cercetări a reieșit că, în perioada 2016 – 2019, membrii grupării ar fi constrâns unsprezece tinere să practice prostituția pe teritoriul Elveției și Italiei, cu scopul de a obține foloase materiale.Membrii grupării ar fi folosit pentru atragerea victimelor metoda ,,loverboy”, după care ar fi transportat victimele în afara țării, unde, prin acte de violență fizică și psihică, le-ar fi constrâns la practicarea prostituției și a unor infracțiuni de furt în dauna consumatorilor de servicii sexuale.Din activitatea infracțională, cei în cauză ar fi obținut peste 2 milioane de euro.23 de persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, pentru audieri. În activități sunt angrenați și jandarmi.Pentru documentarea activității infracționale a membrilor grupului infracțional organizat, au fost organziate la sediul Europol și Eurojust din Haga, în Elveția-Lausanne, dar și în România, întâlniri de coordonare, împreună cu autoritățile judiciare din Lausanne-Elveția, în urma cărora a fost încheiat un Acord de Echipă Comună de Anchetă.