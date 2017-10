PERCHEZIŢII ÎN MAI MULTE ŞCOLI DIN CONSTANŢA / Concursurile şcolare, paravan pentru evaziune fiscală. IATĂ CARE SUNT INSTITUŢIILE VIZATE

2

fondul geadinitei este ilegal.incetati sa_l mai cereti..suma e imensa

Ar fi cazul sa mergeti la gradinita 51 de pe Badea Cirtan unde este afisul in care se specifica printre altele ca,cei care nu au dat totii banii,reprezentand fondul gradinitei(200ron), sunt rugati sa_i dea pana la sfarsitul lunii mai.Am inteles ca doamnele asteapta si o inspectie,insa nu le pasa.Inspectoratul are habar de astfel de practici?chemam ISJ Bucuresti,daca doamna Irinela Nicolae,inspectoarea de la inv.preprimar nu e in stare sa puna capat acestor practici.