Percheziții: două ghicitoare și iubiții lor, proxeneți, au făcut peste 1 milion de lei din ilegalități

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, au efectuat, marți, 11 ianuarie, cinci percheziții domiciliare, în județul Buzău, la persoane bănuite de proxenetism, lovire sau alte violenţe și înșelăciune, prin metoda ghicitului. Patru persoane au fost reținute.Din cercetări a reieșit că, în perioada 2016 – 2022, doi bărbați, din municipiul Buzău, în vârstă de 40 şi 45 de ani, ar fi desfășurat activități de proxenetism, prin înlesnirea și încurajarea practicării prostituției de către tinere, pe teritoriul mai multor state europene, obţinând, în acest fel, foloase materiale.De asemenea, în urma materialului probator administrat, a reieşit că, în perioada 2017-2021, două femei, în vârstă de 47 şi 39 de ani, (potrivit surselor noastre, iubitelor bărbaților acuzați de proxenetism) ar fi înşelat mai multe persoane, prin inducerea în eroare a acestora, cu privire la faptul că ar deține puteri supranaturale, prin care ar putea să rezolve problemele personale ale persoanelor vătămate. Astfel, cele patru persoane şi-ar fi însuşit, ilegal, foloase patrimoniale estimate la peste 1.000.000 de lei.În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea indisponibilizării, 3 autoturisme de lux, 24 de telefoane mobile, 21.710 lei, un laptop, 1.310 lire sterline, 850 de euro, înscrisuri și documente, medii de stocare, dar și bunuri susceptibile a face obiectul activității infracționale.12 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, pentru audieri.Față de cei doi bărbați, a fost dispusă reținerea, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism, iar față de cele două femei, s-a dispus reținerea, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, prin metoda ghicit.